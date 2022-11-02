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مسابقة «جنك كوتور» للأزياء المستدامة.. في أبوظبي

مسابقة «جنك كوتور» للأزياء المستدامة.. في أبوظبي
2 نوفمبر 2022 11:21

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «جنك كوتور»، أكبر مسابقة شبابية تُعنى بالأزياء المستدامة، انطلاق النهائي العالمي الأول لبرنامجها والذي يتحدى الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً ليصنعوا أزياءً مذهلة وإبداعية من مواد قابلة لإعادة التدوير. ويقام الحدث الافتتاحي في 11 يناير 2023 في «اتحاد أرينا» على جزيرة ياس بأبوظبي، بدعمٍ من شركة ميرال و«الاتحاد للطيران».

تم تنسيق هذا النهائي الملهم لموسم 2022 لتسليط الضوء على أهمية تغير المناخ من خلال تحفيز الإبداع والتعبير عن الذات، وذلك بعد أشهر من العمل الجاد وعرض الشباب لمواهبهم الإبداعية في النهائيات لكل مدينة في وقت سابق من هذا العام. وسيشهد النهائي العالمي المُقام في «اتحاد أرينا» 60 تصميماً راقياً مصنوعاً من مواد معاد تدويرها، صممتها فرق من طلاب الثانوية من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وأيرلندا.

وقالت تغريد الصعيد، المديرة التنفيذية لمجموعة الاتصالات وتسويق الوجهات في شركة ميرال: «يسعدنا استضافة النهائي العالمي الأول لـ (جنك كوتور)، ونتطلع إلى الترحيب بهواة الموضة المستدامة في جزيرة ياس. تتماشى شراكتنا مع مثل هذه المنظمة الفريدة لعرض أعمالها المبتكرة للمقيمين والزوار في جزيرة ياس مع جهودنا لإظهار الجزيرة كوجهة عالمية رائدة للترفيه والتسلية، مع التركيز على الاستدامة في طليعة أولوياتنا».
وأفادت آمنة طاهر، نائبة الرئيس للعلامة التجارية والتسويق والرعاية في «الاتحاد للطيران»، قائلة: «يسعدنا أن نعقد شراكة مع (جنك كوتور)، ما يعزز مكانتنا كشركة رائدة في مجال الاستدامة. وبصفتنا شركة الطيران الوطنية لدولة الإمارات، فإننا فخورون بتوسيع طموحاتنا الخاصة بالاستدامة لتمكين شركائنا من المساهمة بطريقتهم الخاصة. لقد نجحنا سابقاً في الشراكة مع الفنانين لإعادة تدوير أجزاء الطائرات إلى منحوتات، ونحن متحمسون لهذه التجربة الجديدة في عالم الموضة».

وقال تروي آرمر، الرئيس التنفيذي، المؤسس المشارك لـ «جنك كوتور»: «تتماشى رؤية الإمارات للسنوات الخمسين المقبلة تماماً مع روح وقيم (جنك كوتور)، ما يجعل أبوظبي المكان الأمثل لرعاية واستضافة النهائي العالمي. تسعى دولة الإمارات، كما نحن في (جنك كوتور)، على إنشاء مجتمعٍ أكثر شمولاً لتحفيز الإبداع لدى الشباب والتأكيد على الاستدامة. وبدعم من شركائنا المحليين والعالميين سوف نصل إلى هدفنا المتمثل في إلهام مهندسي الغد المهتمين بالاستدامة، وجمع الطلاب من 6 بلدان والاحتفال بالتنوع والثقافة والشمولية والإبداع».

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