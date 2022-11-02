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«باونسي هيل».. على جزيرة المارية

«باونسي هيل».. على جزيرة المارية
2 نوفمبر 2022 09:58

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن الجاليريا على جزيرة المارية بأبوظبي، إطلاق «باونسي هيل»، منطقة الألعاب الجديدة المخصصة للصغار من «بيغ تويز»، لتشكل إضافة مميزة إلى مجموعته الشاملة من المرافق الترفيهية المناسبة لمختلف الأعمار.
وتُعتبر «بيغ تويز باونسي هيل» مكاناً مثالياً للصغار، حيث يمكنهم القفز والرقص والضحك، بما فيها من تجارب حصرية مثل مغامرة الواقع الافتراضي «زيرو لايتنسي»، و«ناشيونال جيوغرافيك التيمايت اكسبلورر»، ومركز الأنشطة التفاعلية «إكستريم زون»، وسينما فوكس الأكبر في أبوظبي، والتي تضم 21 صالة وموطن سينما «آيماكس»، و3 حدائق ترفيهية عائلية، وأنشطة رياضية، ومنطقة الألعاب التفاعلية «ميراج اميوزمنت»، ومنطقة الألعاب الداخلية «دروبلتس باي كابودل».

 

المصدر: وكالات
جزيرة المارية
الغاليريا
منطقة ألعاب
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