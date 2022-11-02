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خطر يجب على مستخدمي "واتساب" الحذر منه!

خطر يجب على مستخدمي "واتساب" الحذر منه!
2 نوفمبر 2022 09:03

كشف أندريه سلوبودتشيكوف، الخبير في أمن المعلومات، مخاطر استخدام تطبيق واتساب، وفقاً لـ RT.

وأشار الخبير في حديث لوكالة Prime الروسية للأنباء، إلى أن تطبيق واتساب مثله مثل برنامج المراسلة ماسنجر الشهير، غالبا ما تكتشف فيه نقاط ضعف حرجة. لذلك يمكن اعتباره الأكثر خطورة.

ويضيف، لقد سمح تحديد نقاط الضعف في واتساب، بتشغيل تعليمات برمجية عشوائية على الجهاز والحصول على المعلومات اللازمة بصورة كاملة. ومن اجل ذلك يرسل الهاكرز مقاطع فيديو فيها تعليمات برمجية ضارة. ويشير الخبير إلى أنه ليس مستبعدا وجود نقاط ضعف في برامج المراسلة الأقل شيوعا.

ووفقا له، غالبا ما يكون سبب التسريبات أخطاء يقترفها المستخدم، بما فيها عدم تحديث التطبيق.

ويسمج تطبيق واتساب بإرسال واستلام الرسائل والصور واشرطة الفيديو والوثائق والرسائل الصوتية والمكالمات الهاتفية.

 

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المصدر: وكالات
واتساب
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