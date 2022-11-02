الخميس 3 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

طريقة خاطئة لمشروب شائع تسبب مشكلات صحية

طريقة خاطئة لمشروب شائع تسبب مشكلات صحية
2 نوفمبر 2022 04:00

أعلنت الدكتورة روكسانا باكير، خبيرة التغذية الأميركية، أن تناول القهوة مع الطعام، يمكن أن يؤدي إلى نقص عنصر الحديد في الدم.

ووفقا لها، تظهر أعراض نقص الحديد على شكل شحوب الجلد والضعف وضيق التنفس والدوخة، وسبب ظهور هذه الأعراض هو قلة إنتاج الجسم لخلايا الدم الحمراء.

وتضيف، يمكن أن تسبب القهوة تفاقم نقص الحديد في الدم عند تناولها مع وجبة الفطور في الصباح أو الغداء.

وتقول: "تحتوي القهوة على مادة البوليفينول (حمض الكلوروجينيك) التي تمنع امتصاص الحديد في الجسم".

وتضيف، هذا ما أكدته الدراسات، حيث اتضح للباحثين أن امتصاص الحديد ينخفض من 90 إلى 40 بالمئة عند الأشخاص الذين يتناولون القهوة مع وجبة الطعام.

وتنصح الخبيرة، بتناول القهوة بعد مضي على الأقل 30 دقيقة على تناول وجبة الطعام. لمنع حصول نقص في الحديد بالجسم، كما أنه لا يحبذ تناول القهوة على معدة فارغة. كما أن تناول القهوة قبل ساعة من تناول الطعام يسبب سوء امتصاص الحديد أيضا.

أخبار ذات صلة
وقار الحمادي.. «خبيرة قهوة»
احذر دمج هذه المكملات مع بعضها.. تهدد بمخاطر قاتلة!
المصدر: وكالات
الحديد
الكافيين
القهوة
آخر الأخبار
كيف تسعف مريضاً بالنوبة القلبية؟
دنيا
كيف تسعف مريضاً بالنوبة القلبية؟
اليوم 08:22
5 تطبيقات يمكن أن تسرق تفاصيل الحسابات البنكية.. كن حذراً
دنيا
5 تطبيقات يمكن أن تسرق تفاصيل الحسابات البنكية.. كن حذراً
اليوم 08:07
زيلينسكي: استمرار اتفاق تصدير الحبوب مع روسيا "مهم للعالم بأسره"
عربي ودولي
زيلينسكي: استمرار اتفاق تصدير الحبوب مع روسيا "مهم للعالم بأسره"
اليوم 07:57
بايدن يحذّر: رفض نتائج "الانتخابات النصفية" يمهد الطريق للفوضى
عربي ودولي
بايدن يحذّر: رفض نتائج "الانتخابات النصفية" يمهد الطريق للفوضى
اليوم 07:34
بيونج يانج تطلق صواريخ بالستية واليابان تدعو السكان للاحتماء
عربي ودولي
بيونج يانج تطلق صواريخ بالستية واليابان تدعو السكان للاحتماء
اليوم 07:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©