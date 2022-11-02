الخميس 3 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

خطوات بسيطة لتجنب ارتفاع ضغط الدم

قياس ضغط الدم
2 نوفمبر 2022 07:44

أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أنه لتجنب الإصابة بارتفاع مستوى ضغط الدم يجب اتخاذ بعض الخطوات البسيطة والمهمة للحفاظ على الحياة.

وأكد مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني، على أن الطبيب عند تشخيص ارتفاع مستوى ضغط الدم للمرة الأولى، قد لا يصف أي دواء للشخص.

ويقول: "يمكن للطبيب ان يراقب حالة المريض خلال 3-12 شهرا وما إذا كانت هناك حاجة لوصف الدواء أم لا. فما الذي يوصي به الطبيب؟ الحد من استهلاك الصوديوم بالامتناع عن الملح، والاكثار من تناول الفواكه والخضروات، والتقليل من الأطعمة المحتوية على سعرات حرارية عالية، وتخفيض الوزن وممارسة التمارين البدنية وتحاشي الإجهاد".

ووفقا له، من الضروري اختيار الدواء المناسب في حالة ارتفاع مستوى ضغط الدم، وكذلك الجرعة ووقت تناوله. لأن غالبية الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم لا يتعالجون بصورة صحيحة. فإذا كان الدواء الذي وصفه الطبيب غير فعال، فيجب استشارة الطبيب لتغييره وتغير نظام العلاج. مشيرا إلى أن بعض المرضى يتناولون نوعين أو ثلاثة أدوية في نفس الوقت.

ويضيف، يجب عدم التخلي عن تناول الدواء مباشرة بعد أن يستقر مستوى ضغط الدم ويصبح طبيعيا.

ويقول: "لأن كل شيء في حالة التوقف عن الدواء سيعود إلى سابق عهده. فإذا كان الشخص يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم، فعليه تناول الدواء دائما، من أجل الحفاظ على استقرار مستوى ضغط الدم الطبيعي".

أخبار ذات صلة
طلاب مؤسسة التعليم المدرسي يطلعون على المرافق الرياضية في جامعة الإمارات
كشف قد يؤدي إلى شفاء مرض ارتفاع ضغط الدم
المصدر: وكالات
ارتفاع ضغط الدم
الرياضة
آخر الأخبار
كيف تسعف مريضاً بالنوبة القلبية؟
دنيا
كيف تسعف مريضاً بالنوبة القلبية؟
اليوم 08:22
5 تطبيقات يمكن أن تسرق تفاصيل الحسابات البنكية.. كن حذراً
دنيا
5 تطبيقات يمكن أن تسرق تفاصيل الحسابات البنكية.. كن حذراً
اليوم 08:07
زيلينسكي: استمرار اتفاق تصدير الحبوب مع روسيا "مهم للعالم بأسره"
عربي ودولي
زيلينسكي: استمرار اتفاق تصدير الحبوب مع روسيا "مهم للعالم بأسره"
اليوم 07:57
بايدن يحذّر: رفض نتائج "الانتخابات النصفية" يمهد الطريق للفوضى
عربي ودولي
بايدن يحذّر: رفض نتائج "الانتخابات النصفية" يمهد الطريق للفوضى
اليوم 07:34
بيونج يانج تطلق صواريخ بالستية واليابان تدعو السكان للاحتماء
عربي ودولي
بيونج يانج تطلق صواريخ بالستية واليابان تدعو السكان للاحتماء
اليوم 07:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©