العثور على كاميرات مجمدة من عام 1937

مونتريال (أ ف ب)

عُثر في كندا على كاميرات ومعدات تعود إلى المستكشف والمصور الأميركي الشهير برادفورد واشبورن، كان تركها عام 1937 على نهر جليدي في إقليم يوكون المتاخم لولاية ألاسكا الأميركية. ويعود وجود الكاميرات والمعدات في هذا الموقع إلى رحلة استكشافية كان واشبورن يقوم بها قبل 85 عاماً مع ثلاثة متسلقين آخرين لمحاولة بلوغ قمة جبل لوكانيا البالغ ارتفاعه 5226 متراً، وهي ثالث أعلى قمة في كندا، وأعلى قمة كان تم بلوغها على الإطلاق يومها في أميركا الشمالية. وبسبب الظروف القاسية التي واجهت المتسلقين خلال نزولهم من الجبل، اضطر واشبورن ومتسلق أميركي آخر هو روبرت بايتس إلى تقليل معداتهم إلى الحد الأدنى تخفيفاً للحمل، وإلى التخلي تالياً عن الكاميرات ومعدات التسلق، فتحولت بعد عقود بمثابة كنوز.