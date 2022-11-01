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أسماء في «بطن الحوت»

أسماء أبو اليزيد
2 نوفمبر 2022 02:07

محمد قناوي (القاهرة) 

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تخوض الممثلة المصرية أسماء أبو اليزيد، السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «بطن الحوت» الذي تدور أحداثه في منطقة شعبية عشوائية بالاسم نفسه، ويتناول كيف يعيش أهل الحي، وطموحاتهم وأحلامهم وتقدم من خلاله دور فتاة شعبية.
العمل يتكون من 15 حلقة، تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح، ويشارك في بطولته محمد فراج وباسم سمرة، وعبد العزيز مخيون.
وقالت أسماء إنها انتهت من تصوير مشاهدها في فيلم «عاشق»، تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، وتدور أحداثه في إطار رومانسي خفيف، وتجسد فيه شخصية فتاة مدمنة، تجمعها قصة حب مع الطبيب المعالج لها.
ويعرض لها حالياً في دور السينما فيلم «الدعوة عامة» مع محمد عبدالرحمن وأحمد الفيشاوي، تأليف كريم سامي وإخراج وائل فرج، وتجسد فيه شخصية «هنا» الماكرة الذكية التي تستطيع الوصول لما تريده. 
وأكدت أبو اليزيد أنه لا نية حتى الآن لتقديم موسم سادس من مسلسل «الآنسة فرح»، والذي قدمت منه خمسة أجزاء وأعربت عن سعادتها بنجاح العمل.
وعن الغناء، كشفت أسماء عن أنها لم تتوقف عن العمل مع فرقة «بهجة»، وأن ابتعادها عنها كان بسبب الانشغال بالتصوير، ودائماً أقول إنني ممثلة تحب الغناء ولا تجيده، ولا أراه مرحلة وتنتهي.
يذكر أن أبو اليزيد شاركت في رمضان الماضي بمسلسل «توب» مع عمرو سعد، وقدمت معه أيضاً مؤخراً مسلسل «الجسر»، وتم عرضه على إحدى المنصات الرقمية.

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