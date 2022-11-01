وقار الحمادي.. «خبيرة قهوة»

هناء الحمادي (أبوظبي)

وقار الحمادي طموحة، تكتسب المهارات والخبرات، خريجة علوم سياسية من جامعة الشارقة، ورائدة أعمال في مجال التصميم الجرافيكي. مع بداية جائحة «كورونا»، بدأت تميل إلى عالم القهوة المختصة، والمقطرة v60 والكيميس، ومع ذلك الشغف تحول الأمر إلى تعلم وصفة مميزة خلال السنتين الماضيتين، فقد اكتسبت مهارة أساسيات تحميص القهوة بمختلف أنواعها واستخداماتها، ومعرفة منشئها وأنواعها.

هذا الشغف دفع الحمادي لاكتشاف الكثير من أسرار القهوة السوداء، فشاركت في ورشة «بروتوكول تذوق القهوة» مع الباريستا شما بن لاحج، حيث تعلمت كيفية إعداد القهوة المقطرة DRIP COFFEE، V60، كيميكس، فرنش برس.

مسابقة وفوز

وقالت الحمادي: «شاركت في مسابقة بطولة الإمارات الوطنية لـ (الآيروبريس) بمركز دبي للسلع المتعددة، والتي تختص بالقهوة وكيفية إعدادها باستخدام (أداة الآيروبريس)، وسارعت بتطوير مهاراتي عبر متابعة فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي».

وأضافت: «على الرغم من أنه لم يكن قد مرّ على اكتسابي مهارة إعداد القهوة سوى 3 أسابيع، لكن ذلك لم يقلل من عزيمتي، فشاركت بالمسابقة وحصلت على المركز الأول وتفوقت على 420 منافساً».

تطوير مهارات

وقار الحمادي تطمح في تطوير مهاراتها بمجال القهوة المختصة والحصول على شهادات معتمدة من قبل منظمة القهوة المختصة، وقالت: «أسعى لتنظيم دورات في مجال القهوة المختصة لنشر الوعي بفنون القهوة، بوصفها مشروب الصباح، ووسيلة تساعد على التركيز».