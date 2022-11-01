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أول رحلة منذ 3 سنوات لأقوى صاروخ في العالم

أول رحلة منذ 3 سنوات لأقوى صاروخ في العالم
1 نوفمبر 2022 22:57

أطلقت شركة "سبايس إكس" الأميركية من فلوريدا، الثلاثاء، صاروخها الثقيل "فالكون هيفي" الذي يُعتبر الأقوى حالياً في العالم، وهو أول إقلاع له منذ العام 2019. 

أول رحلة منذ 3 سنوات لأقوى صاروخ في العالم

وأقلع الصاروخ قرابة الساعة 09,40 بالتوقيت المحلي من منصة الإطلاق "39 أ" في مركز كينيدي الفضائي في مهمة أطلقت عليها تسمية USSF-44، ناقلاً حمولات لحساب قوة الفضاء الأميركية من بينها القمر الاصطناعي "تيترا 1".

وكانت الرحلة الأولى لـ"فالكون هيفي" عام 2018 تجريبية، حمل خلالها سيارة مؤسس "سبايس إكس" إيلون ماسك من طراز "تيسلا".

أما رحلة الثلاثاء فهي المهمة التجارية والتشغيلية الثالثة للصاروخ الذي كانت آخر رحلة له في يونيو 2019.

ولدى "سبايس إكس" راهناً صاروخان في الخدمة، أولهما "فالكون 9" المخصص بشكل أساسي لنقل رواد وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) إلى محطة الفضاء الدولية ولإطلاق أقمار اصطناعية ضمن شبكة "ستارلينك" التي توفر الإنترنت من الفضاء، والثاني هو "فالكون هيفي" الذي يستخدم لإطلاق حمولات أثقل بكثير أو إلى مدارات بعيدة. ويستطيع الصاروخ حمل ما يصل إلى 64 طناً في مدار الأرض.

 

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المصدر: وكالات
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