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انطلاق فعاليات «موسم الرياض» لتعزيز السياحة والترفيه

مشاركون في حفل افتتاح «موسم الرياض»
1 نوفمبر 2022 22:38

الرياض (الاتحاد) انطلق "موسم الرياض" بدورته الثالثة وحمل شعار "فوق الخيال"، الذي يتوافق مع التوسع الكبير للفعاليات، ويقدم مزيجا من التفرد والتشويق والعصرية.
ويسعى موسم الرياض لأن تكون العاصمة وجهة ترفيهية سياحية ليرسخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات لترفيهية وأهمها على مستوى المنطقة والعالم.
ودخل حفل افتتاح "موسم الرياض" الذي شارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكثر حفل تطلق فيه الألعاب النارية من طائرات من دون طيار.
ويضم موسم الرياض 108 تجارب تفاعلية، وأكثر من 150 عرضا فنيا متنوعا، و8 عروض عالمية و65 يوما من الألعاب النارية. ويشتمل موسم الرياض على مجموعة من الفعاليات الترفيهية في مجال الألعاب والمطاعم والمقاهي إضافة إلى الحفلات والمسرحيات وعدد من المعارض العالمية في شتى المجالات الترفيهية.
ويستطيع الزوار استعراض كافة تفاصيل فعاليات "موسم الرياض"، من خلال منصة "روح السعودية"  www.visitsaudi.com  والتعرف على تواريخ ومواقع الأنشطة، سواء من داخل المملكة أو المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الذين يستطيعون زيارتها عبر استخراج التأشيرة الإلكترونية، أو حتى لحاملي بطاقة "هيّا" الخاصة بكأس العالم في دولة قطر 2022، من خلال منصة "حاضرين"، للاستمتاع بكافة فعاليات الموسم. 
وكانت المملكة قد أتاحت في سبتمبر الماضي إصدار التأشيرة السياحية للمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي. كما أتاحت إصدارها عند الوصول لمواطني دول الشنغن ومواطني المملكة المتحدة والولايات المتحدة او حاملي تأشيراتها.
 

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