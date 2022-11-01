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معرض فني لأصحاب الإرادة.. في دبي

جانب من المعرض
1 نوفمبر 2022 20:20

الاتحاد (دبي)

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اختتم مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، النسخة الأولى من معرض «إرادة» الفني، وهو المعرض الأول من نوعه الذي يتضمن أعمالاً فنية لأصحاب الإرادة المتعافين والمتعافيات من مرض الإدمان.
أقيم المعرض بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية، في مردف سيتي سنتر بدبي، وتعبر اللوحات عن الحالة النفسية لمريض الإدمان في مرحلتي الإدمان والتعافي ونظرته المستقبلية للحياة. 
ويسعى مركز إرادة إلى التخفيف من الوصمة المجتمعية المتعلقة بمرض الإدمان من خلال مواهب المتعافين في مختلف المجالات بطرق مبتكرة واستثنائية. وحظي المعرض برضا الجمهور الذي أشاد بأعمال المشاركين من أصحاب الإرادة. 

دبي
الإمارات
إرادة
اليوم العالمي للصحة النفسية
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