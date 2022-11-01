«الثقافة والسياحة» توقّع اتفاقية مع «تحقيق أمنية»

أبوظبي (الاتحاد)



عقدت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي اتفاقية مع مؤسسة «تحقيق أمنية»، تُحدّد آليات وسبل التعاون بين الجانبين في مبادرات تدعم أهداف المؤسسة الرامية إلى إدخال السعادة والبهجة على قلوب الأطفال ذوي الحالات الصحية الحرجة، وبثّ روح الأمل والتفاؤل في نفوسهم، تشجيعاً على مواصلة رحلتهم نحو الشفاء.بحضور الشيخة نور بنت فاهم بن سلطان القاسمي، عضو مجلس أمناء مؤسسة «تحقيق أمنية»، وقّع كل من صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وهاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، الاتفاقية التي تُرسخ أطر الشراكة القائمة بين الجهتين في مجالات عديدة، بما في ذلك تبادل المعلومات حول جدول فعاليات أبوظبي، لاختيار التجارب الترفيهية والثقافية التي تلبّي أمنيات الأطفال، وإتاحة المجال أمامهم للقاء النجوم الذين تستضيفهم الدائرة، إلى جانب تخصيص تصاريح دخول مجانية لهم ولعائلاتهم لاستكشاف الوجهات ومعالم الجذب والمدن الترفيهية العالمية في العاصمة، كما ستوفر الدائرة عدداً من جوانب الدعم عند تنظيم المؤسسة لأنشطتها في أبوظبي.

وقال صالح الجزيري: «تؤكد اتفاقيتنا مع مؤسسة «تحقيق أمنية» مجدداً التزامنا باستراتيجيتنا للمسؤولية الاجتماعية المستمدة من رسالتنا وقيمنا المؤسسية، والتي تمهّد الطريق أمامنا للمساهمة في رسم بسمة أمل على وجوه أبطالنا الصغار، ونسعى إلى أن تصبح الدائرة نموذجاً للمشاركة في الفعاليات المجتمعية والإنسانية، بما يسلط الضوء على هذه المبادرات، ويستقطب المزيد من الدعم لها من مختلف قطاعات المجتمع، ونتطلع إلى النتائج الإيجابية لهذه الاتفاقية عبر تحويل أحلام أبنائنا إلى واقع بالتعاون مع المؤسسة».

وقال هاني الزبيدي: «نحن فخورون بهذه الشراكة الاستراتيجية مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والتي ستمكننا من الوصول إلى مزيد من الأطفال المصابين بأمراض حرجة، وتحقيق المزيد من الأمنيات التي لا تُنسى، ومنحهم القوة اللازمة لمواصلة العلاج ومحاربة المرض».

يُذكر أن الدائرة قد تعاونت مؤخراً مع المؤسسة لتحقيق أمنيات 4 أطفال التقوا نجوم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، حيث استلموا أحدث الأجهزة الإلكترونية التي كانوا يرغبون بالحصول عليها، والتقطوا صوراً تذكارية معهم.