الأربعاء 2 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

صيني يخفي عن عائلته ربحه 30 مليون دولار في اليانصيب لهذا السبب

صيني يخفي عن عائلته ربحه 30 مليون دولار في اليانصيب لهذا السبب
1 نوفمبر 2022 15:58

يخفي مواطن صيني عن زوجته وابنه أنه ربح 30 مليون دولار في اليانصيب. 

وتشير Asia Oneـ إلى أنه وفقا لتوضيح الرجل، يخشى أن يجعلهم هذا المبلغ كسالى ومتغطرسين.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، لقب عائلة هذا الرجل لي، وبعد أن استلم مبلغ المال الذي ربحه، تبرع بجزء منه إلى المؤسسات الخيرية. ومن أجل عدم الكشف عن هويته، ارتدى زيا يخفي شكله وملامحه.

أخبار ذات صلة
جائزة «مليار دولار» تنتظر سعيد الحظ

ويقول: "لم أخبر زوجتي وابني بأني ربحت هذا المبلغ. لأني أخشى أن يشعروا بتفوقهم على الآخرين، والتوقف عن العمل الجاد والدراسة".

ويضيف لي، أنا أشتري دائما تذاكر اليانصيب، ولكني لم أحلم يوما ما بربح مثل هذا المبلغ الكبير. ولم يحدد لي كيف سيتصرف بالمبلغ.

ويقول: "لم أقرر بعد، وأحتاج بعض الوقت للتفكير وتحديد كيفية التصرف بهذا المبلغ".

المصدر: وكالات
جائزة اليانصيب
آخر الأخبار
وزارة الاقتصاد تغلق حسابات ومواقع إلكترونية تروج لسلع ومنتجات مهربة ومغشوشة
الاقتصادي
«الاقتصاد» تنظم منتدى الجيل المستقبلي
اليوم 17:04
أمين عام «دولي السباقات البحرية» يزور نادي دبي
الرياضي
أمين عام «دولي السباقات البحرية» يزور نادي دبي
اليوم 17:00
7 أشواط في السباق الافتتاحي بمضمار ميدان
الرياضي
7 أشواط في السباق الافتتاحي بمضمار ميدان
اليوم 16:54
السيسي يؤكد دعم مصر لجهود مسيرة التنمية والإصلاح بتونس
عربي ودولي
السيسي يؤكد دعم مصر لجهود مسيرة التنمية والإصلاح بتونس
اليوم 16:45
دراسة تكشف كارثة تنتظر الحيتان الزرقاء
دنيا
دراسة تكشف كارثة تنتظر الحيتان الزرقاء
اليوم 16:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©