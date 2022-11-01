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وفاة الشيف المصري الشهير أسامة السيد

وفاة الشيف المصري الشهير أسامة السيد
1 نوفمبر 2022 09:16

توفي الشيف المصري الشهير أسامة السيد بعد صراع مع المرض، بحسب ما أعلنت الصفحة الرسمية للشيف على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشرت الصفحة الرسمية للشيف خبر الوفاة اليوم الثلاثاء بعد انقطاعه عن وسائل التواصل الاجتماعي لأشهر عدة، الأمر الذي أثار العديد من التكهنات حول حالته الصحية.

أسامة عبدالمحسن السيد طباخ وشيف مصري أميركي، مقدم برنامج "من مطبخ أسامة" على شاشة "سفرة"، مستشار تغذية ومؤلف ومقدم برامج تلفزيونية، نائب رئيس جمعية "الشيفات المصريين"، ويعد أحد أشهر الطهاة في العالم العربي.

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ويعد الشيف أسامة أول من قدم برنامج طبخ على الفضائيات العربية وذلك في عام 1991 بعنوان "بالهنا والشفا" على شاشة MBC السعودية وANA الأميركية.

وكانت آخر ما كتب الشيف أسامة على حساباته بمواقع التواصل طلبه للدعاء، حيث كتب: "أحبائي رجائي أن تتذكروني في يوم، أنا في أمسّ الحاجة فيه لدعائكم وأنا بين يدي الرحمن".

المصدر: وكالات
مصر
الشيف أسامة السيد
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