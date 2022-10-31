«مهرجان أم الإمارات».. كرنفال ترفيهي بطابع عالمي

أبوظبي (الاتحاد)

يعود «مهرجان أم الإمارات»، الحدث الترفيهي السنوي الأكبر بالمنطقة في دورته السادسة، بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إلى جمهوره على كورنيش أبوظبي في الفترة من 9 إلى 18 ديسمبر المقبل، مع المزيد من الأنشطة الترفيهية العائلية والعروض الحية والتجارب الفنية الغامرة والمأكولات العالمية وأكبر المتاجر العالمية.

يتيح المهرجان لرواده من جميع الفئات العمرية والشرائح المجتمعية فرصاً لا مثيل لها، من خلال 6 مناطق مميزة تقدم الكثير من الأنشطة الترفيهية، حيث تشهد هذه الدورة العديد من الأعمال الفنية، الجولات المثيرة وتجارب الطهي الفريدة، والعروض الترفيهية الحية على مدار اليوم، والمعارض النابضة بالحياة، فضلاً عن مناطق الجذب الغامرة كي يتسنى للزوار صنع ذكريات لا تُنسى مع العائلة والأصدقاء. وتعود الفرقة الموسيقية الخليجية الكويتية «ميامي» إلى أرجاء المهرجان، حيث يصعد أعضاء الفرقة الأربعة إلى المسرح ليقدموا أشهر أغانيهم الشعبية في أداء لا يُنسى في ليلة الافتتاح بتاريخ 9 ديسمبر، بعد عرضهم الناجح العام الماضي، وقد اشتهرت الفرقة في التسعينيات بأغانٍ مثل «جويرة» و«معاك راضي».

حدث فريد

قال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي «يتطور (مهرجان أم الإمارات) كل عام، ويصبح أفضل من ذي قبل ليظل المهرجان الترفيهي الأكبر بالمنطقة، الذي يشهد طوال مدته البالغة عشرة أيام أفضل الأنشطة الترفيهية والإثارة التي لا شك تصنع لحظات لا تُنسى، ويقدم المهرجان ست مناطق فريدة والعديد من البائعين الدوليين هذا العام، والتي تلبي احتياجات الجميع من جميع الأعمار.. هذا الحدث الفني الفريد من نوعه يعزز سمعة العاصمة أبوظبي وجهة لا تضاهى للفعاليات الكبرى التي لا مثيل لها والتي تقدم أفضل الأعمال والترفيه من جميع أنحاء العالم في مكان واحد».

وأضاف الجزيري: يُعد «مهرجان أم الإمارات» منصة مثالية تُستعرض فيها الثقافات مع مجموعة من المتاجر الإقليمية والدولية وتجارب المأكولات والمشروبات، والأنشطة المتنوعة، مثل الجولات الكرنفالية للصغار، ورش العمل الغامرة الإبداعية، الألعاب البدنية والتفاعلية والتعاونية وألعاب الواقع المعزز، وهذه المناطق الست ذات الطابع الخاص تلبي تطلعات وذائقة جميع الحضور، من خلال عالم الإبداع والذي يتيح لزواره فرصة الدخول إلى عالم «الإبداع» واختبار اللحظات المذهلة.

عشاق الطعام

ويشير الجزيري، قائلاً: «تشهد هذه المنطقة عودة مسرح «مهرجان أم الإمارات» الشهير بأحدث الأجهزة الفنية الرقمية الفريدة والتفاعلية من أنيما، في حين يأتي متحف وسائل التواصل الاجتماعي «Youseum» إلى الشرق الأوسط للمرة الأولى، كما يوقع حضوره في الشرق الأوسط متجر الملابس العتيقة والمتجر الدولي لأزياء الشارع الأول في لندن «ديوكس كابورد» الذي يقدم علامات تجارية عالمية لأول مرة، مثل سوبريم وكالفن كلاين ونايكي ورولكس بضائع شيكاغو بولز والمزيد من الملابس الأكثر تميزاً، وسيكون عشاق الطعام أيضاً على موعد مع الأطعمة الشهيرة من لندن مع «ترافل برجر»، فضلاً عن اثنين من العروض من أستراليا وهما الكنافة التقليدية من «كنافة بيكري» ونكهات «بار بيسكوتي» المستوحاة من منطقة البحر الأبيض المتوسط، وكلاهما يسجل أول ظهور رسمي لهما في دولة الإمارات بمهرجان هذا العام.

أرض العجائب

يمكن للأطفال اللعب والركض بحرية في متنزه التسلية، أرض العجائب الممتعة، حيث تضم الحديقة معرضاً تفاعلياً حول شخصية «يوتيوب» الشهيرة (CoComelon)، مع غرف مصممة بشكل فريد للعب الأدوار، فضلاً عن جولات الكرنفال ومساحات الألعاب القائمة على المهارات والأنشطة المبتكرة والكثير من المغامرات لجميع الأعمار، أما الحفلات، فلا تتوقف في ساحة العروض، حيث ستقدم عروضاً حية يقدمها نجوم إقليميون وفنانون من الدرجة الأولى، يؤدون بعضاً من أفضل أغانيهم لإمتاع الجمهور.

لعبة «فيرسوس»

الباحثون عن الحركة والمغامرة، سوف يستمتعون في منطقة التشويق التي تقدم ما يناسب جميع الأعمار، مع ما تقدمه من ألعاب الواقع المادي والافتراضي التي تزيد ضربات القلب، وتحبس الأنفاس وتجذب الصغار والكبار، خاصة لعبة «فيرسوس» التفاعلية والتعاونية متعددة اللاعبين، المصممة بتقنية الواقع الافتراضي الجديدة المطورة في كندا، وبيكسل هوس، وهي مساحة شاملة تحتوي على البلياردو وألعاب الورق والأنشطة القائمة على المهارات، إضافة إلى لعبة المنزل المسكون بالصراخ.