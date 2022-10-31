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عبير صبري.. مهربة آثار!

عبير صبري.. مهربة آثار!
1 نوفمبر 2022 02:42

علي عبد الرحمن (القاهرة) 

انتهت عبير صبري من تصوير دورها في فيلم «آل هارون»، وتجسد شخصية طبيبة تترك الطب وتعمل في تهريب الآثار، وتدور أحداثه حول تشكيل عصابي متخصص في تجارة الآثار وتنشب بينهم صراعات دموية من أجل السيطرة وبسط النفوذ، تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام، ويشارك في بطولته أحمد وفيق، ومنذر رياحنة.
وتخوض عبير السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «جميلة»، وتجسد شخصية سيدة أعمال، وتدور أحداثه في إطار الدراما التشويقية، حول كشف الأسرار الخاصة في حياة بطلة العمل، تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته ريهام حجاج، ويسرا اللوزي.
كما تنتظر عبير طرح فيلمها «ليلة العيد»، حيث تجسد شخصية خبيرة تجميل، تُجبر على الزواج من شخص غير مناسب، وتتناول الأحداث قهر المرأة ونظرة المجتمع لها من خلال 8 نماذج، تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته يسرا، وسيد رجب.

عبير صبري
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