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دنيا

4 فوائد للبكاء!

4 فوائد للبكاء!
1 نوفمبر 2022 02:42

ترجمة: عزة يوسف 

نذرف الدموع أحياناً عند مشاهدة المواقف المؤثرة، أو عندما نمر بأحداث ضاغطة أو حتى سعيدة، إلا أن الكثيرين لا يدركون أن للبكاء تأثيراً كبيراً على العقل والجسد، حسبما ذكر موقع «The Healthy» الأميركي للصحة والعافية..

تخفيف التوتر
يخفف البكاء من التوتر الجسدي عند الشعور بالإحباط، ويبدأ الشخص في البكاء إثر الوصول لذروة الاستثارة الفسيولوجية، حيث يبدأ الشعور العاطفي في الانخفاض ويزداد نشاط الجهاز السمبثاوي، مما يساعد على إعادة توازن المشاعر.

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 مضاد للاكتئاب
أثبتت الدراسات أن البكاء أكثر فاعلية من أي دواء مضاد للاكتئاب، كما أنه يقلل من هرمون الكورتيزول الذي يفرز عند التوتر والقلق والإجهاد.

 تعزيز العلاقات
تحدد طريقة تفاعل الآخرين مع بكائنا، ما نشعر به بعد البكاء، فإذا تفاعلوا بتفهم ومساعدة، سنشعر بتحسن، مما يعزز تواصلنا وعلاقتنا مع الآخرين.

تنظيف العينين
يرطب البكاء العينين ويجعلهما أكثر صحة، حيث إنه بدون الدموع تتعرض العينان إلى الجفاف.

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