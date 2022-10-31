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احتفالات خضراء بيوم النباتيين

احتفالات خضراء بيوم النباتيين
1 نوفمبر 2022 02:41

احتفل النباتيون، أمس، بيومهم العالمي الذي يصادف الأول من نوفمبر كل عام، ونظم ناشطون فعاليات خضراء في عددٍ من العواصم والمدن الكبرى، عبروا خلالها عن سعادتهم وتمسكهم بتوجههم النباتي والأخضر، عبر مشاهد تمثيلية ومطبوعات وفقرات فنية.. ويسعى الناشطون النباتيون إلى ترسيخ فكرة الحفاظ على البيئة، من خلال الحفاظ على صحّة الإنسان.
وجرى الاحتفال بهذه المناسبة لأول مرة عام 1994، نتيجة لجهود متواصلة بذلتها المغنية والناشطة في مجال حقوق الحيوان في المملكة المتحدة لويز واليس، والتي أصبحت فيما بعد رئيسة جمعية النباتيين البريطانية.

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