«بلاك آدم» يحتفظ بصدارة «الشباك»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

احتفظ فيلم «بلاك آدم» بصدارة إيرادات شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية أسبوعاً ثانياً على التوالي، وفق الأرقام الأولية التي أعلنتها شركة «إكزبيتر ريليشنز».

ويؤدي دواين جونسون «ذي روك» في هذا الفيلم المقتبس من قصص «دي سي كوميكس»، دور عبد قديم يتمتع بقوى خارقة، وجد بعد تحرره من السجن الذي أمضى فيه زمناً طويلاً جداً أن العالم تحوّل وأصبح عدائياً.

وجمع الفيلم الذي يشارك فيه أيضاً الممثل بيرس بروسنان 27.7 مليون دولار في عروضه الأميركية الشمالية التي امتدت من الجمعة إلى الأحد.