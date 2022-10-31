الصين تطلق الجزء الأخير من محطتها الفضائية

بكين (أ ف ب)

أطلقت الصين، أمس، الجزء الثالث والأخير من محطة الفضاء التي تبنيها، على ما أظهرت مشاهد مباشرة بثها التلفزيون العام «سي سي تي في».

وانطلق الصاروخ «لونج ماتش 5 بي» من جزيرة هينان جنوب الصين إلى الفضاء، حاملاً الوحدة العلمية الصينية «منغتيان» التي تمثل الجزء الرئيس من محطة تيانجونج الفضائية الصينية.

ومن شأن هذه المرحلة السماح بتشغيل محطة تيانجونج الفضائية الصينية «القصر السماوي» بالكامل، وتوفير وجود دائم لبكين في الفضاء.

واحتاج تجميع المحطة إلى 11 مهمة فضائية، بخلاف مهمة أمس التي تنقل معدات عملية متطورة.