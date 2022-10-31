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دنيا

تعليق بعض الحسابات بشكل عشوائي في «انستجرام»

تعبيرية
31 أكتوبر 2022 21:33

 زاد حجم البلاغات الواردة صباح اليوم الاثنين، عن حدوث مشاكل في استخدام تطبيق إنستجرام، حيث أشار المستخدمون إلى عمليات تعليق عشوائية للحسابات وتكرار تعطل التطبيق، وذلك وفقا لبيانات موقع داون ديتكتور الإلكتروني، الذي يرصد حالات انقطاع خدمات الإنترنت، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

وجاء في العديد من التعليقات عبر موقع داون ديتيكتور، والمشاركات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن حسابات انستجرام تم تعليقها بدون سبب.

 وقالت بلومبرج إنه كان هناك أكثر من 7000 بلاغ عن توقف الحسابات  اعتبارا من الساعة 1015 صباحا بتوقيت نيويورك.

وقال تطبيق إنستجرام إنه يبحث عن حلول لهذه المشكلة.

ولم يرد متحدث باسم منصات "ميتا بلاتفورمز" بشكل فوري على طلب للتعليق على هذه الأنباء.

 

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