منى المرّي تفتتح «بيوتي وورلد ميدل إيست»

افتتحت منى غانم المرّي، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة، معرض «بيوتي وورلد ميدل إيست»، في دورته الـ26 اليوم، بمشاركة 1430 جهة عارضة من أكثر من 60 دولة وبنسبة نمو ناهزت 60% مقارنة بدورة العام الماضي، حيث تستمر أعمال المعرض حتى الثاني من نوفمبر 2022.

اطلعت المرّي خلال جولة شملت عدداً من أجنحة الدول والشركات العالمية المشاركة، على أهم ما يضمه المعرض التجاري الأكبر من نوعه في المنطقة لقطاع منتجات الجمال والعطور والرفاهية والعناية بالشعر، ويشغل 14 قاعة من قاعات مركز دبي التجاري العالمي، امتداداً لنجاح الحدث الذي احتفل العام الماضي بيوبيله الفضي، ليكون بذلك أحد أعرق المعارض المتخصصة في هذا المجال على مستوى المنطقة.

وأبدت المرّي تقديرها للتطور الذي حققه المعرض هذا العام، والذي يأتي مواكباً للنشاط القوي الذي يشهده قطاع المعارض والمؤتمرات في دبي، تماشياً مع مكانتها كمركز رئيس ووجهة عالمية رائدة لهذا القطاع، وما يمثله هذا النشاط الآخذ في الزيادة من أهمية كرافد رئيس يعزز نمو الاقتصاد العالمي بما يهيئه من مجال للشراكة والتعاون ومساعدة المشاركين على اكتشاف أفضل سبل النفاذ إلى أسواق وفرص جديدة.

وقالت المرّي «لطالما شكّل قطاع المعارض قوة دفع لمختلف الأنشطة الاقتصادية.. دبي كانت وستظل ملتقى العالم والمظلة الجامعة لجهود ترسم الطريق نحو المستقبل، وهي المنصة الأنموذجية للقاء الشركات ومؤسسات الأعمال على تنوّع أحجام أعمالها لإبرام شراكات وصفقات تمهد الطريق لمرحلة جديدة من نمو الاقتصاد ومستقبل حافل بالفرص».

ويتيح المعرض للزوار، وحتى 2 نوفمبر، فرصة التعرف على أحدث المستجدّات في سبعة أقسام رئيسة، تشمل: منتجات العناية بالجمال والبشرة، والعناية والنظافة الشخصية، ومستلزمات العناية بالشعر والأظافر، وتجهيزات صالونات التجميل والآلات ومواد التغليف والمواد الخام، ومركّبات العطور والعطور الجاهزة، فضلاً عن مستحضرات التجميل الطبيعية والعضوية وتقنيات العناية بالجمال.

ويشهد المعرض هذا العام عودة مؤتمر «نيكست إن بيوتي»، الذي يسلّط الضوء على أحدث الأفكار والرؤى واستراتيجيات الأعمال في القطاع طوال أيام المعرض، ليمنح الخبراء والمتخصصين منصةً مميزة لاستعراض مواضيع متنوعة، منها: مستقبل العناية بالبشرة والحضور العالمي لصناعة العطور في الشرق الأوسط، والجمال المستدام والتوجهات العالمية في قطاع العناية بالشعر واستخدام الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالقطاع وسُبل تعزيز ربحية الشركات ومرونتها.

ويستقطب المؤتمر المصاحب للمعرض عدداً من الخبراء العالميين للحديث عن تجاربهم وخبراتهم، ومن أبرزهم: خبيرة العطور البريطانية الشهيرة جو مالون، وتتحدث عن قصتها الملهمة من بداياتها البسيطة ووصولاً إلى العالمية.

من جانبها، قالت فلين روبرتس، مديرة معرض بيوتي وورلد ميدل إيست «يشهد اليوم الأول من الدورة الـ26 من المعرض مستوياتٍ عالية من الحيوية والإقبال، لاسيما في ظلّ مشاركة عدد أكبر من الأجنحة العالمية وزيادة عدد الفعاليات والمنتجات الجديدة التي تتيح للزوار تجربةً ممتعة، كما تركّز دورة هذا العام بشكلٍ أكبر على البيئة والمنتجات العضوية التي أصبحت من الاتجاهات الرئيسة في قطاع منتجات الجمال، وتسرّنا مشاركة بعض العلامات التجارية المتميزة التي نجحت في تلبية الطلب المتزايد على هذه الاتجاهات بسرعةٍ ملفتة».