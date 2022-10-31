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دنيا

إليسا وتامر حسني.. في الكويت

إليسا
31 أكتوبر 2022 17:29

تجتمع إليسا وتامر حسني في حفل جماهيري يقام للمرة الأولى على مسرح «أرينا» في الكويت يوم 24 نوفمبر المقبل.
ويستعد الفنانان إلى تحضير باقة من أجمل أغنياتهما الرومانسية الشهيرة، التي سيقدمانها في الحفل.
وقال عبدالعزيز الزيدي رئيس مجلس إدارة الجهة المنظمة للحفل: نحرص على التعاون مع كبار المطربين والمطربات في الخليج والعالم العربي، وتقديم حفلات غنائية بشكل مختلف. وقد استعنا لنجاح الحفل بأحدث التقنيات من دبي، بما يتناسب مع فكرة تصميم ديكور المسرح الذي يعتبر الأول من نوعه في الكويت، لما يصاحبه من إبهار موسيقي وبصري.

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