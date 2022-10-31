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ماسك: تعديل كيفية التحقق من مستخدمي "تويتر"

تعرض شاشة الهاتف صورة إيلون ماسك مع ظهور شعار تويتر في الخلفية (أ ف ب)
31 أكتوبر 2022 07:20

قال إيلون ماسك على تويتر يوم الأحد، بعد أيام فقط من توليه إدارة أحد أكثر منصات التواصل الاجتماعي تأثيرا في العالم، إن تويتر سيعدل عملية التحقق من المستخدمين.

وقال ماسك في تغريدة له "يجري تجديد عملية التحقق بالكامل في الوقت الحالي" دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول ما قد يتغير.

وقالت النشرة الإخبارية التكنولوجية لتويتر يوم الأحد نقلا عن شخصين مطلعين إن تويتر يدرس فرض رسوم على علامة التحقق الزرقاء المرموقة المخصصة للتحقق من هوية صاحب الحساب.

وقال التقرير إنه سيتعين على المستخدمين الاشتراك في علامة تويتر الزرقاء بسعر 4.99 دولار في الشهر أو فقد شاراتهم "الموثقة" في حالة تطبيق المشروع.

ولم يتخذ الرئيس التنفيذي لشركة تسلا قرارا نهائيا ولا يزال من الممكن إلغاء المشروع ولكن وفقا للمنصة من المحتمل أن يصبح التحقق جزءا من علامة تويتر الزرقاء.

وتم طرح العلامة الزرقاء في يونيو من العام الماضي كأول خدمة اشتراك في المنصة توفر "حصولا حصريا على الخاصيات المتميزة" على أساس اشتراك شهري بما في ذلك خاصية تعديل التغريدات.

وتم طرح خاصية تحرير التغريدات أيضا في وقت سابق من هذا الشهر بعد إصرار ماسك على استخدام استطلاع جرى على تويتر في أبريل سأل الملايين من متابعيه عما إذا كانوا يريدون زرا لتعديل التغريدات. وأبدى أكثر من 70 في المئة موافقتهم على ذلك.

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المصدر: رويترز
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