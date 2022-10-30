في ختام «مبرمج القرن».. إعلان المشاريع الفائزة واحتفاء بالمواهب الشابة

خولة علي (دبي)

في بيئة تفاعلية ابتكارية مبهجة، بمشاركة مجموعة من المبرمجين الذين وصلت مشاريعهم إلى التصفيات النهائية، اختتمت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين برنامج «مبرمج القرن»، تزامناً مع «يوم البرمجة» الذي اعتمدته دولة الإمارات في 29 أكتوبر 2202 تحت شعار «الإمارات تبرمج»، احتفاء بالمواهب والعقول المتميزة في مجال البرمجة، ولتعزيز مشاركة الأجيال في صناعة مستقبل بلدهم، خلال الحفل الختامي الذي تضمن عرضاً مرئياً لمشاريع المشاركين البالغ عددهم 46 مشروعاً ابتكارياً، مما يسهم في تحفيز أجيال المستقبل على الابتكار التقني والإبداع البرمجي وتمكينهم من توظيف التكنولوجيا في بناء وتصميم مشاريع مبتكرة تنعكس إيجاباً على المجتمع.

شهد البرنامج التركيز على أهم منجزات البرنامج الذي دام عاماً كاملاً بمستوياته الثلاث فئة الطفل، وفئة الشباب وسجايا، وفئة الشارقة لتطوير القدرات، حيث قدم تجربة تعلم استثنائية للمشاركين من الفئة العمرية (8 إلى 31 عاماً)، مع الإشارة إلى إنجاز أكثر من 1000 مشروع ابتكاري ضمن المسارات الخمسة: «تطوير الألعاب، تطوير التطبيقات، تطوير المواقع الإلكترونية، هندسة الذكاء الاصطناعي، وعبقري سكرانش».

كما تم الإعلان عن المشاريع الفائزة في مسابقة «مبرمج القرن» تحت شعار «نبتكر لغدٍ أفضل»، التي استهدفت تحفيز أجيال المستقبل على الابتكار التقني والإبداع البرمجي، وتمكينهم من توظيف التكنولوجيا في بناء وتصميم مشاريع مبتكرة تنعكس إيجاباً على المجتمع، وقد شارك فيه أكثر من 40 مشروعاً، وتم تأهيل 12 مشروعاً ابتكارياً للتصفيات النهائية.

7 مجالات

وتشير أسماء حسوني نائب مدير سجايا فتيات الشارقة والمتحدث الرسمي لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، إلى أن المسابقة ركزت على التنافس بين المشاركين في 7 مجالات، تدور في فلك المساحات الخارجية والمباني العامة والمواصلات والاحترام والاندماج المجتمعي، إضافة إلى المشاركة المجتمعية والاتصال وتقنية المعلومات والتوظيف والدعم المجتمعي والخدمات الصحية، وقد تم اختيار 127 في البرنامج من واقع 195 مشاركاً، أعلنت نتائجهم لجنة التحكيم، كما تم اختيار أفضل ثلاث مشاريع فائزة من ضمن فئة الشارقة لتطوير القدرات وفئة الشباب والسجايا وفئة الأطفال.

مشروع «جامعتي»

وعن فئة الأطفال، فاز علي حميد اللوغاني، عن مشروع «جامعتي»، ويهدف التطبيق إلى إقامة حلقة وصل مجتمعي بين جميع الطلبة في الجامعات في دولة الإمارات، ويقدم الحلول للعديد من المشاكل التي قد يعاني منها الطلبة، والإجابة عن الاستفسارات حيال مواضيع دراسية تخصصية تهمهم، كما يتيح الفرصة لتبادل الخبرات مع الطلبة فيما بينهم في مجال الدراسة، والاستفادة من خبرات الخريجين.

وعن فوزه، يقول اللوغاني «أنا سعيد بما حققه تطبيقي من نجاح، وهذه خطوة ودافع لي لتحقيق المزيد من التميز في مجالات تخدم مختلف فئات المجتمع».

طبيب ذكي

فيما فازت مريم الغافري عن فئة الشباب والسجايا، عبر مشروع «طبيب الذكاء الاصطناعي»، وهو تطبيق يستخدم ذكاء اصطناعياً مدرباً على كشف حالة الفرد الصحية، حيث يقوم المستخدمون بإدخال أعراضهم والتنبؤ بحالتهم الصحية وطبيعية مرضهم، ليكون المستخدم على دراية تامة بحالته الصحية.

تقول الغافري «الكثير ممن يتعرضون لمشاكل صحية يكون لديهم نوع الفضول لمعرفة نوع مرضهم، ومن خلال هذا التطبيق أردت تسهيل الأمر على المريض ومنحه فرصة التعرف على مرضه ومسبباته أعراضه، من خلال الذكاء الاصطناعي الذي أصبح العالم أجمع متجهاً نحوه، موضحة أن هذا الفوز يدفعني قدماً لتطوير هذا التطبيق في المستقبل.

مشروع «المندوب»

وعن فئة الشارقة لتطوير القدرات، فاز مشروع «المندوب» الذي يتكون فريقه من محمد المزروعي، وحمد سالم قريبان، وناصر حجة الله، وهذا التطبيق يسهم في تسهيل عملية الاتصال بين الناس، وخاصة في مجال الأعمال، ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة عبر توفير منصة تواصل ونقل الطلبية إلى العميل في غضون دقائق، وهذا ما يحقق النجاح للمشاريع ورضا الجمهور عنه عند توصيل الغرض.

وأشار محمد المزروعي، أحد أعضاء الفريق، إلى أن هذه المنصة خاصة بشركات التوصيل، وتعمل على تحقيق الاستدامة، وخلق فرص أكبر للمجتمع، ويأمل أن يطبق المشروع على أرض الواقع ليحقق الهدف الذي وضع من أجله.