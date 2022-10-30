كبـار المخرجين.. ضيوف «مراكش الدولي للفيلم»

محمد نجيم (الرباط)

يستضيف مهرجان مراكش الدولي للفيلم، في دورته المقبلة، التي تنطلق خلال الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر المقبل، عدداً من كبار المخرجين وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم، للحديث عن تجاربهم السينمائية في الإخراج، والعوائق التي صادفتهم خلال مسارهم المهني.

من بين من يستضيفهم المهرجان في فقرة «حوارات» نجم بوليوود رانفير سينغ، الذي سيحظى بالتكريم من قبل المهرجان، والممثلة الفرنسية المتألقة مارينا فويس والمخرج الفرنسي الشهير ليوس كاراكس، والممثلة والمخرجة الفرنسية جولي ديلبي، والمخرجة الفرنسية جوليا دوكورنو، والمخرج والشاعر الأميركي جيم جارموش.

كما يستضيف المهرجان، في حوار مفتوح المؤلف الموسيقي الفرنسي اللبناني الحائز جائزة الأوسكار غابريل يار، والممثل البريطاني جيريمي أيرونز والمخرج الإيراني المتوج مرتين بجائزة الأوسكار أصغر فرهادي، والمخرج السويدي الحائز سعفتين ذهبيتين روبن أوستلوند.

وحسب برنامج مهرجان مراكش الدولي للفيلم، سيتم عرض 76 فيلماً من 33 بلداً تمثل تجارب سينمائية من جميع أنحاء العالم، وذلك في مختلف أقسام المهرجان وهي: المسابقة الرسمية، العروض الاحتفالية، العروض الخاصة، عروض «القارة الحادية عشرة»، بانوراما السينما المغربية، سينما الجمهور الناشئ، عروض ساحة جامع الفنا، والأفلام المقدمة في إطار التكريمات.

وتضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لهذه الدورة، برئاسة المخرج الإيطالي باولو سورينتينو، كلا من المخرجة الدانماركية سوزان بير، والممثل والمنتج الأميركي الغواتيمالي أوسكار إسحاق، والممثلة البريطانية فانيسا كيربي، والممثلة الألمانية ديان كروجر، والمخرج الأسترالي جاستن كورزيل، والمخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي، والمخرجة المغربية ليلى المراكشي والممثل الفرنسي طاهر رحيم.