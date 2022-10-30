أسماء جلال «سيب وأنا أسيب»

محمد قناوي (القاهرة)

تشارك الممثلة المصرية أسماء جلال في بطولة مسلسل «سيب وانا أسيب»، بطولة هنا الزاهد، أحمد السعدني ومحمود البزاوي، تأليف رنا أبو الريش، وإخراج وائل إحسان، وسيتم تصويره في لبنان، ويتكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

كما تشارك أسماء في مسلسل «معاوية»، تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح وإخراج طارق العريان، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل، وتجسد خلاله شخصية زوجة «معاوية بن أبي سفيان».

وكشفت أسماء عن أنها تعاقدت على المشاركة في فيلم «وش في وش»، ومن المقرر بدء تصويره هذه الأيام بعد الانتهاء من التحضيرات والتعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في العمل.

وتنتظر أسماء عرض فيلم «بضع ساعات في يوم ما»، مع أحمد السعدني، مي عمر، محمد الشرنوبي، وهشام ماجد، وتدور أحداثه في ثماني ساعات ليلاً، حول التجارب الرومانسية لمجموعة من الأصدقاء عبر غرف الدردشة بمواقع التواصل الاجتماعي.

فيما انتهت أسماء من تصوير دورها في مسلسل «ورق التوت»، وتدور أحداثه في 45 حلقة، ومن المقرر أن يعرض في الموسم الشتوي المقبل، ويناقش قضايا زواج القاصرات والزواج المبكر.