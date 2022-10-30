تشغيل أطول قطار في العالم في سويسرا

برغون (أ ف ب)

شهدت جبال الألب السويسرية، تشغيل أطول قطار ركاب في العالم، ويضم القطار، الذي يقترب طوله من الكيلومترين، 100 عربة جرى ربطها معا بطريقة بالغة الدقة.

وأعلنت شركة السكك الحديدية المحلية أنها حطمت الرقم القياسي العالمي لأطول قطار للركاب بالعالم، في حدث أقيم بمناسبة الذكرى السنوية الـ175 لإنشاء السكك الحديدية السويسرية.

واجتاز القطار الذي يبلغ طوله 1910 أمتار، والمكون من 25 قطاراً مجمّعاً، 25 كيلومتراً في أقل من 45 دقيقة حاملاً 150 راكباً.

وقال مدير شركة السكك الحديدية ريناتو فاسياتي: هذا الأمر يجسد ببساطة الإبداع السويسري.