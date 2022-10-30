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إطلاق 6000 سلحفاة في بحيرات بيرو

إطلاق 6000 سلحفاة في بحيرات بيرو
31 أكتوبر 2022 02:02

ليما (أ ف ب) 

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أُطلق مسؤولو الحياة البرية أكثر من ستة آلاف فرخ من ثلاثة أنواع من السلاحف المهددة بالانقراض في بحيرات على حوض الأمازون في البيرو لمساعدتها على التكاثر. ولتحقيق ذلك، يجمع مسؤولو الحياة البرية بيض السلاحف وينقلونه من الشواطئ الطبيعية في حوض الأمازون إلى أخرى اصطناعية، حيث يتم تحضينها صناعياً لمدة 60 يوماً حتى تفقس. وقال رئيس حديقة «كوردييرا أسول ديل سيرنانب» الوطنية غوستافو مونتويا: أطلقنا أكثر من 6100 سلحفاة صغيرة من أنواع تاريكايا وتشارابا وتيبارو في مياه حوض الأمازون.. بهدف توطين هذه الأنواع المعرضة للخطر في بحيرات وأنهار الأمازون.

بيرو
السلاحف
الأمازون
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