دبي تستضيف «بيوتي وورلد» غداً

دبي (وام)

تنطلق غداً الدورة الـ 26 من معرض «بيوتي وورلد ميدل إيست»، المعرض التجاري الدولي الأكبر في المنطقة لقطاع منتجات الجمال والعطور والرفاهية، في مركز دبي التجاري العالمي، وتستمر ثلاثة أيام، بحضور أبرز الجهات الفاعلة في قطاع الجمال في المنطقة والعالم لاستكشاف أحدث التوجهات والتقنيات والفرص التجارية المتاحة.تُقام فعاليات المعرض لهذا العام في 14 قاعة، ويشهد عودة مؤتمر «نيكست إن بيوتي»، الذي يسلط الضوء على أحدث الأفكار والرؤى واستراتيجيات الأعمال في القطاع، حيث يمنح الخبراء والمتخصصين منصةً مميزة لتعريف الحضور بمسيرتهم المهنية وتغطية مواضيع متنوعة، مثل مستقبل العناية بالبشرة والحضور العالمي لصناعة العطور في الشرق الأوسط والجمال المستدام والتوجهات العالمية في قطاع العناية بالشعر واستخدام الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالقطاع.

وتنضمّ خبيرة العطور البريطانية الشهيرة جو مالون إلى قائمة المتحدثين الرئيسيين في الفعالية، إلى جانب العديد من الخبراء العالميين، حيث تتحدث عن قصتها الملهمة انطلاقاً من بداياتها البسيطة ووصولاً إلى النجاح العالمي، بما في ذلك استعراض تجربتها الفريدة.

وقالت فلين روبرتس، مديرة معرض «بيوتي وورلد ميدل إيست»، إن المعرض يحتل بإرثه العريق من النجاحات الممتدة لأكثر من 25 عاماً، مكانة رائدة في قطاع الجمال في عصرنا الحالي بكل ما يتسم به من منهجيات مصمّمة ومُعدّة حسب الطلب، وأصبحت المنتجات العضوية والصديقة للبيئة جزءاً لا يتجزأ من قطاع الجمال.

وتستعرض الدورة الحالية منتجات متنوعة لـ 1430 جهة عارضة، في زيادة بنسبة 60% عن دورة المعرض لعام 2021، مُسجلاً عودة كُلٍّ من سنغافورة والصين والمغرب وتونس بعد تغيُّبها عن دورة عام 2021، فضلاً عن مشاركة جنوب أفريقيا ورومانيا.

ويضم المعرض فعاليات، مثل فرونت رو ومؤتمر نيكست إن بيوتي، وفعالية كوينتسنس، وفعالية «بيوتي تيك»، لتسلط الضوء على فرص الأعمال الجديدة أمام الجهات الفاعلة التي تطمح لاعتماد أحدث الحلول التكنولوجية، وصولاً إلى جوائز بيوتي وورلد ميدل إيست، التي تحتفي بالمتميزين في القطاع ضمن 13 فئة مختلفة.

ويحتضن الجناح الفرنسي، 106 جهات عارضة في 88 منصة، ليعكس تطلعات العلامات الفرنسية لزيادة حضورها في سوق منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.