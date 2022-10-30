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«تحت تهديد السلاح».. 3 نوفمبر

«تحت تهديد السلاح».. 3 نوفمبر
30 أكتوبر 2022 22:19

سعيد ياسين (القاهرة)

تقرر بصفة نهائية عرض فيلم «تحت تهديد السلاح» للجمهور 3 نوفمبر المقبل، بعدما تأجل أكثر من مرة، وتدور الأحداث في إطار الأكشن والإثارة، حول جريمة قتل، وشاب يبحث عن حبيبته السابقة فيجدها ويقرر الزواج منها، لكنه يتعرض لمفاجأة تقلب حياته رأساً على عقب. يشارك في بطولة العمل حسن الرداد، مي عمر، بيومي فؤاد، أحمد بدير، شيرين رضا، وعمرو عبدالجليل، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي. وأعرب حسن الرداد لـ«الاتحاد» عن سعادته لعودته إلى السينما بعد غياب منذ شارك في فيلم «توأم روحي» عام 2020. وكشف الرداد عن موافقته لبطولة مسرحية «سيدتي الجميلة» مع روبي، إعداد أيمن بهجت قمر، عن نص مسرحية والده التي اقتبسها مع الراحل سمير خفاجي من قصة «سيدتي الجميلة» لجورج برنارد شو، وقام ببطولتها فؤاد المهندس وشويكار عام 1969، وقال إنه من المقرر عرض المسرحية في موسم الرياض، فبرايرالمقبل.
 

الأكشن
حسن الرداد
مي عمر
بيومي فؤاد
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