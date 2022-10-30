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دنيا

هاني سلامة يستعد لـ «11 سبتمبر»

هاني سلامة يستعد لـ «11 سبتمبر»
30 أكتوبر 2022 19:42

محمد قناوي (القاهرة)

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يستعد الممثل المصري هاني سلامة لتصوير دوره في مسلسل «11 سبتمبر»، من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمود كامل، وقال سلامة لـ «الاتحاد» إنه يجسد شخصية المصري الوحيد ضمن ضحايا حادث 11 سبتمبر، ويستند العمل إلى بعض الحقائق والوقائع، بالإضافة إلى الدراما والتشويق. تدور الأحداث في إطار الأكشن والإثارة، وهي مستوحاة من أحداث حقيقية بالفعل في مصر، وتواصل الشركة المنتجة ترشيح النجوم المقرر مشاركتهم في العمل، والتحضير لبعض المشاهد التي تُصور في أميركا وأوروبا. يذكر أن سلامة شارك في رمضان الماضي بمسلسل «ملف سري»، ولعب دور مستشار مثال للنزاهة والشرف، حيث نجح في التصدي لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال، ما عرضه لتهديدات بالقتل.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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