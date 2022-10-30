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الكوبرا الهارب يعود إلى قفصه

حديقة سكانسن للحيوانات
30 أكتوبر 2022 19:14

بعد أسبوع من هروبه اللافت من حديقة حيوانات سويدية، عاد ثعبان من نوع ملك الكوبرا إلى قفصه الأحد بعدما نجح في التملص من كل عمليات البحث لأيام. وقالت حديقة سكانسن للحيوانات في بيان "لقد أمسكنا به".

وقد اضطُرت الحديقة إلى إغلاق قسم الزواحف بانتظار القبض على الثعبان الهارب. بعد أيام قليلة من وصوله إلى الموقع، هرب الثعبان المسمى "سير فاس" (السيد المصفر)، السبت 22 أكتوبر عبر أحد الأضواء في حوضه.

وبحسب إدارة حديقة الحيوانات التي استضافت من دون مشكلات أفاعي من نوع الكوبرا الملك لمدة خمسة عشر عاماً تقريباً، تم تركيب مصابيح موفرة للطاقة أخيراً لتحل محل المصابيح القديمة التي كانت أكثر سخونة بكثير ما كان يُبعد الزواحف.

وقد أحبط "سير فاس" محاولات الإمساك به، ما أكسبه لقب "هوديني"، تيمناً بنجم فنون التخفي الأميركي الشهير هاري هوديني الذي عُرف ببراعته في تخليص نفسه من السلاسل والأقفاص. ولتعقبه، رش الموظفون الدقيق في قسم الزواحف ونصبوا فخاخاً لاصقة، من دون جدوى.

وعمدت حديقة الحيوان بعد ذلك إلى تركيب كاميرات خاصة وآلات أشعة سينية محمولة استعارتها من الجمارك السويدية.

وكانت رحلة القبض على الكوبرا الملك اقتربت الجمعة من النهاية إثر رصده في جدار داخلي. وأوضحت حديقة الحيوانات أن "هوديني الفذّ غيّر مكانه مراراً عندما فتحنا عدة ثقوب للقبض عليه".

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