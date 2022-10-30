المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينطلق 9 نوفمبر بالرياض
محمد بن فهد الحارثي
30 أكتوبر 2022 18:40
أعلن محمد بن فهد الحارثي رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية (أسبو) الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، اكتمال الاستعدادات الجارية لاستضافة المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بدورته الثانية والعشرين في الرياض في الفترة ما بين 9 و12 نوفمبر المقبل. وأوضح الحارثي، في تصريحات له بهذه المناسبة، أن هذه الاستضافة تأتي انطلاقاً من دور الهيئة الرئيس في رؤية المملكة 2030، والهادفة إلى تطوير الصناعة الإنتاجية في مجال الإعلام. ونوه الحارثي إلى أن المهرجان سيشهد إطلاق العديد من المبادرات والشراكات الهادفة إلى تطوير الصناعة الإنتاجية العربية، ورسم ملامح واضحة لمستقبل المعايير المهنية للخارطة الإعلامية في المنطقة. وقال رئيس اللجنة المشرفة على تنظيم المهرجان، إن الدورة الثانية والعشرين من المهرجان، والتي تُعقد للمرة الأولى خارج بلد المقر تونس منذ أكثر من أربعة عقود وتستضيفها الرياض استثنائياً، ستتزامن مع إقامة معرض مستقبل الإعلام (FOMEX)، في الفترة ما بين 10 و12 نوفمبر المقبل والذي تشارك فيه أكثر من 200 مؤسسة من الهيئات الأعضاء والشبكات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الخاصة والقنوات الدولية الناطقة بالعربية، وأشهر الشركات العالمية المصنّعة للتجهيزات التقنية، وشركات الإنتاج وتوزيع المحتوى السمعي والبصري، ومزوّدي الخدمات. وأضاف أن المعرض يهدف إلى تفعيل وتنشيط الإنتاج الإعلامي بشقيه الإذاعي والتلفزيوني، إضافة إلى توفير بيئة خصبة لتبادل الأفكار والآراء والخبرات المتعلقة بآخر المستجدات على صعيدي التقنية والابتكار، المرتبطين بمجال صناعة الإعلام والمحتوى محلياً وإقليمياً وعالمياً، منوهاً إلى أن التسجيل للمشاركة في المعرض شهد إقبالاً واسعاً من الشركات المتخصصة فاق حجم الإطار المستهدف للمشاركة، فيما أقرت اللجنة المشرفة على المعرض مشاركة (200) شركة أكملت إجراءات تسجيلها خلال الأيام الأولى من فتح موعد التسجيل، وهو ما يعكس حجم الرغبة من جهات الاهتمام بالمجال الإعلامي والإعلاني والإنتاجي في الحضور ضمن هذه التظاهرة الإعلامية العربية الكبرى والاستفادة من التواجد في السوق السعودية الذي يعد أحد أبرز الأسواق المهتمة بالمجال الإنتاجي بصفة خاصة والإعلامي بصفة عامة. ونوه الحارثي إلى أن معرض مستقبل الإعلام سيشكل منصة مستقبلية لأبرز تقنيات الإنتاج المشاركة فيه خلال هذا العام والأعوام القادمة، بمشاركة عدد من الشركات الرائدة في المجال الإنتاجي العالمي ومنها سوني وشركة EVS وشركة EVERTZ وغيرها. وأكد الحارثي أن جدول أعمال المهرجان، الذي سيحظى بحضور ومشاركة أكثر من 1000 إعلامي من جميع أنحاء العالم وممثلين عن أهم المنظمات الإعلامية الدولية، سيتضمن إقامة أكثر من 30 ورشة عمل وجلسة مصاحبة تناقش جميع المواضيع المتعلقة بالإنتاج التلفزيوني والإذاعي، والإعلام الرياضي والنجومية، إضافة إلى جلسات تعنى بمشاركة المرأة ودورها في السينما، وورش عمل تتمحور حول صناعة الأفلام والعمل الإعلامي المستقل، وغيرها. وأشار الحارثي إلى أن المهرجان سيتوج الأعمال الفائزة بجوائز المسابقات التلفزيونية والإذاعية البالغ عددها أكثر من 60 جائزة ما بين ذهبية وفضية.