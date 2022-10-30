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تشكيل أطول قطار ركاب في العالم بجبال الألب
قطار يبلغ طوله 1910 أمتار وبه 100 سيارة يمر بالقرب من برجون، كأطول قطار ركاب في العالم (أ ف ب)
30 أكتوبر 2022 12:17
شهدت جبال الألب السويسرية السبت تشكيل أطول قطار ركاب في العالم، يضم مجموعة من مئة عربة، بطول إجمالي يقرب من كيلومترين.
وأعلنت شركة السكك الحديد المحلية (Rhaetian Railway Company (RhB أنها حطمت الرقم القياسي العالمي لأطول قطار للركاب، في حدث أقيم بمناسبة الذكرى السنوية الـ175 لإنشاء نظام السكك الحديد السويسري.
واجتاز القطار الذي يبلغ طوله 1910 أمتار، والمكون من 25 قطاراً مجمّعاً، مسافة 25 كيلومتراً في أقل من 45 دقيقة بين بريدا وألفانيو في كانتون غراوبوندن السويسري.
وقال مدير شركة السكك الحديد ريناتو فاسياتي لصحيفة "بليك" المحلية "بالنسبة لي، هذا الأمر يجسد ببساطة الكمال السويسري".
وأوضح ناطق باسم RhB لوكالة فرانس برس أن القطار الأحمر التابع للشركة كان أطول بمئات الأمتار من ذلك الذي سجل الرقم القياسي السابق في بلجيكا في تسعينيات القرن الماضي.
وقد سافر القطار الذي كان فيه 150 راكباً، على خط ألبولا للسكك الحديد، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، مروراً بـ22 نفقاً و48 جسراً في هذه المنطقة من جبال الألب.
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المصدر: آ ف ب
سويسرا
قطار
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