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بهذه الخطوات.. "واتساب"يوفر ميزة سماع الرسائل الصوتية قبل إرسالها

"واتساب"
30 أكتوبر 2022 11:28

بدأ تطبيق التواصل الاجتماعي واتس آب توفير خاصية جديدة تتيح للمستخدمين إعادة الاستماع إلى رسائلهم 
الصوتية قبل إرسالها.

وتتيح الخاصية الجديدة للمستخدم تسجيل الرسالة الصوتية وحفظها لفترة من الوقت حتى يقوم بإرسالها أو حذفها، وهو ما يتيح له مراجعتها والتأكد من أنها مسموعة ولا تحتوي على أخطاء قبل إرسالها.

ولاستخدام هذه الخاصية إليك الخطوات:

 اضغط على رمز الميكرفون واسحبه إلى أعلى

 سجل الرسالة الصوتية.

 اضغط على زر إيقاف..وهو ما يتيح لك إعادة تشغيل الرسالة والاستماع إليها بالضغط على زر تشغيل.

ارسل الرسالة بالنقر على زر السهم الأزرق.

يمكنك استمرار تسجيل الرسالة وإضافة جزء جديد إليها بالنقر مرة أخرى على رمز الميكرفون أو حذفها بالضغط على زر سلة المحذوفات. 

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