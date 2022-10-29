الشارقة تحتفي بالتراث النوبي

الشارقة (الاتحاد)

انطلقت بإمارة الشارقة فعاليات أسبوع التراث النوبي بمصر أمس الجمعة، ضمن موسم «أسابيع التراث العالمي»، حيث انطلق حفل الافتتاح مع عروض فرقة منيب التراثية التي قدمت فقرات فنية غنائية وموسيقية وفلكلورية، وتسهم الفعاليات في تعريف الجمهور بالتنوع والثراء الثقافي الذي تحتضنه مصر وما تتمتع به من ثقافات وأعراق مختلفة.

قال الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، إن موسم أسابيع التراث العالمي بالشارقة يهدف إلى التعريف بالثقافات المختلفة بين الشعوب، مؤكداً أهمية هذا الأسبوع لما يحمله من خصوصية يتميز بها أهل النوبة في مصر، والذين كانت لهم علاقات قديمة مع شبه الجزيرة العربية.

وأضاف المسلم: هناك تأثير واضح للحضارة النوبية خاصة على المستوى الفني، مشيراً إلى وجود فن شعبي في الإمارات ودول الخليج اسمه «فن النوبان»، وهو فن نوبي يؤدى باستخدام آلة الطنبورة، بالإضافة إلى تواجد عائلات نوبية في منطقة الخليج.

وأكد رئيس معهد الشارقة للتراث أن التراث النوبي غني وفيه الكثير من المميزات، التي تغري الجمهور بالاطلاع عليه.