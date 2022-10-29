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صالون «5 نجوم» للحيوانات الأليفة

صالون «5 نجوم» للحيوانات الأليفة
29 أكتوبر 2022 23:54

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

خليل بن خلف.. قاده شغفه بالحيوانات الأليفة والتعلق بها، منذ نعومة أظافره، إلى البحث والدراسة والتعلم، ليطلق مشروعاً للاهتمام بها وتحسين جودة حياتها، وعلى الرغم من تخصصه في مجال القانون، إلا أنه غرم بمجال حلاقة شعر الحيوانات الأليفة والعناية بها وتجميلها، بعد أن حصل على دبلوم مهني من الخارج، وبات يقدم لها خدمات 5 نجوم، عبر صالون متنقل ليوفير الخدمة المنزلية، ضمن أحدث التقنيات والمواد التجميلية ومستحضراتها. 

عطف ودعم

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اكتسب خليل بن خلف خبرة كبيرة في مجال التعامل مع الحيوانات الأليفة منذ كان طفلاً، حيث دفعه عطفه عليها إلى جلب بعضها لبيته، رغم معارضة أهله، ومع مرور الوقت زاد شغفه بها، وبعد أن أسس مشروعه أصبح يستورد ويورد أجملها وأندرها لمحبي هذه الحيوانات داخل الدولة وخارجها. وحب استكشافه لعالم الحيوانات، والاندفاع نحوها، وشعوره بالفرح الشديد بمجرد مصادفتها في الشارع، دفعه لجلب أكبر عدد منها إلى البيت، ورغم أن فعله كان محل تعجب الناس وانتقادهم له أيضاً، لكن والدته احترمت هوايته ووفرت له الدعم الكامل، فبدأ يقوم بتنظيفها والاعتناء بها، وكان يحتفظ ببعضها أما البعض الآخر فكان يمنحه كهدية لأصدقائه. 

شغف
كَبُر شغف بن خلف وتطورت أفكاره مع مرور الوقت، وبدأ يوفر لعشاق هذه الحيوانات الأليفة العديد من الخدمات، وعلى رأسها تنظيفها والعناية بجمالها من قص أظافر وشعر وتحميم وترفيه وغير ذلك، ولم يتوقف طموحه عند ذلك الحل، بل استغل سفره لدراسة القانون خارج الدولة، وزار العديد من مزارع الحيوانات الأليفة، وتعرف على الأنواع النادرة منها، ليقترب أكثر من هذا العالم، بعدها أصبح يستورد أنواعاً عدة، وفي نفس الوقت بدأ في تصدير بعضها لدول الخليج وغيرها، بعد أن نجح في توفير أندر الأنواع وأكثرها قوة وجمالاً ومدعومة بالشهادات الرسمية.

تحديات
ويعمل بن خلف على توعية الجمهور بأهمية العناية بالحيوانات الأليفة والحفاظ على سلالاتها، خلال مشاركته في مسابقات مختلفة، وبحكم احتكاكه بالمجال اتضح له مدى حاجة الناس إلى مشروع يقدم خدمات راقية إلى أصحاب هذه الحيوانات ويوفر جهدهم ووقتهم، حيث قدم خدماته لهم إلى باب البيت عبر سيارة مجهزة بأحدث المعدات ومدعومة بكادر متخصص، مؤكداً أن الإرادة جعلته يسهر على تأسيس مشروعه، موفراً منتجاً عالي الجودة. 
ولم يكن طريق بن خلف معبداً بالورود، بل كان يواجه العديد من التحديات في سبيل تحقيق حلمه، ومنها مواجهة انتقادات الناس، وخطوات تأسيس الصالون، في ظل عدم توفر الخبرة الكافية، وكيف يبدأ، وكيف يعقد اتفاقات مع الشركات خارج الدولة، وكيف يجلب مستحضرات التجميل الخاصة بالحيوانات الأليفة؟، لكن شغفه جعل مهمته ممتعة وحماسية، ومع الإصرار وتشجيع والدته زالت جميع الصعوبات. 
واستثمر بن خلف تخصصه في مجال القانون في مساعدة أصحاب الحيوانات، وبات يساعد الناس ممن تعرضوا للتدليس، خلال شراء أحد الحيوانات، وقال «أساعد ملاك الحيوانات الأليفة في استرجاع حقوقهم، ونجحت في مساعدة الكثيرين بحكم خبرتي في القانون». 

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