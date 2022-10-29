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روتين يومي يمنح بشرتك الجمال والتوهج

روتين يومي يحمي البشرة (من المصدر)
30 أكتوبر 2022 01:22

ترجمة: عزة يوسف 

تبدأ رحلة الحصول على بشرة جميلة متوهجة بالنضارة باتباع روتين يومي للعناية بها، إلا أن ذلك يتطلب معرفة نوع البشرة أولاً لاختيار المكونات التي تناسبها، حسبما ذكرت جريدة «Times of India» الهندية، مؤكدة أن هناك طريقة سهلة وسريعة لمعرفة نوع بشرتك باستخدام الورق النشاف من نوعية جيدة عن طريق وضعه برفق على مناطق عدة في الوجه، ثم النظر إليه في الضوء.
وإذا وجدت الورقة خالية من الزيوت أو الدهون تماماً، فأنت تمتلكين بشرة جافة، أما إذا وجدت الورقة ممتلئة بالزيت، فأنت تملكين بشرة دهنية، وإذا وجدتِ الزيت في منطقة الجبهة والأنف والذقن فأنت تمتلكين بشرة مختلطة، وإذا وجدتِ قليلاً من الزيت على الورقة فبشرتك عادية، أما إذا كنتِ تعانين من الحكة أو الاحمرار فأنت تمتلكين بشرة حساسة.
وبمجرد الانتهاء من تحديد نوع البشرة، يمكنك البدء باختيار نظام عناية مناسب لها يتضمن روتيناً كالتالي:

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في الصباح 
منظف وتونر، ومرطب مناسبان لنوعية البشرة ثم سيروم للوجه، ويجب وضع واقٍ من الشمس قبل الخروج والتعرض لها بخمس عشرة دقيقة على الأقل، مع إعادة وضعه كل ساعتين أو ثلاث.

في المساء 
كرري روتين الصباح مع عدم وضع واقي الشمس، وينصح الخبراء بتقشير البشرة مرة أو مرتين أسبوعياً لإزالة الخلايا الميتة، ثم وضع قناع للتغذية العميقة، مع الالتزام بالأطعمة الصحية التي تحتوي على مضادات الأكسدة وأوميغا 3 وفيتاميني (هـ) و(ج)، بجانب مكملات غذائية لبناء الكولاجين الذي يعطي البشرة مظهراً شاباً وصحياً، وشرب ما لا يقل عن ثلاثة لترات من الماء يومياً، والحصول على ست أو سبع ساعات من النوم.

 

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