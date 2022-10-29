أحمد العسم يكتب: دفء العائلة

أنا الأب لهذا العائلة، حين يسمح لي الصباح أن أحمل حقيبة المدرسة عن الأبناء وألقي بثقلها إلى الحافلة، وأنادي أبنائي: اركبوا الحافلة ليطمئن القلب، حين تسمح ظروفك بالعودة إلى الوراء قليلًا وتتذكر وقوفك الجميل والممتع وأنت ذاهب للمدرسة في لقاء مع معلم مرحب جاذب وطيب يرغب لا يرهب والدرس المهم وطلاب إخوة رابطهم الأساسي العائلة، أنا الأب لهؤلاء..

فلذات القلب حين تحثهم على الذهاب إلى المدرسة وهم لا ينقصهم شيء وبرضا تام وكبير وروح نقية.. لأنني أتذكر الأب الذي وقف معي، أب عظيم أمسك بيدي ووضع فيها رضاه ومسح على رأسي وقال: هذا مستقبلك وهذه دعواتي، وأم تدفئني بصوتها الملائكي «العلم نور» خرجت من أسرة يعني لها المعلّم والكتاب والفصل الكثير وطابور الصباح حيث نحيي العلم وننشد للوطن العظيم.

العائلة دفء لا يضاهيه شيء ولا يعوض، دائماً هو الخيار الأفضل نستطيع من خلاله الشعور بالأمان والهدوء والسير إلى الأمام برؤية واضحة نحو المستقبل، تجتمع العلاقات وتزدهر في وجود العائلة، نرسم شجرة البيت، نكتب على أوراقها أسامينا، نوثق تحت ظلها روابطنا، تميل في سعادة، أغصانها تحت ظلها أمن وأمان وأمنيات.

يخرج الطير من دفئه إلى وضح النهار إلى السماء تحت أشعة شمسها، ليشكل يومه ويؤمن عيشه وينطلق نحو الفضاء السعيد..

أنا الأب للعائلة..

إذا قررت الانطلاق والسير إلى زيارات مهمة كزيارة الجدة والجد للاستماع والتعرف على زمن كانوا فيه يؤسسون العائلة على مبادئ جميلة، وعادات تترك أثراً طيباً، تأخذ منهم القيمة من العفوية في سرد الحكايات والموعظة، مع العائلة في دروب مهمة تضيف الأهم لحياتهم تشرح الماضي بكل جماله وثقته، هم بساط الدنيا ووسادة الأمان، الأب الذي يضع الكلام الحسن لهم يقرؤونه ويكتبونه نوراً يملأ صدورهم محبة يسير معهم على دروب الخير.

العائلة هي الأمين على الأسرار وما يعتلي صدورهم وتبوح به خوالجهم المستمعة لما لا يستطيعون قوله، وتيسر لهم أحوالهم بأجمل وأرقى درجات اللفظ وأحسنها وتنحيهم من الغرق في وهم الحياة..

العائلة السر العظيم والجمال في هذا الوجود، نحن نتواجد لأننا نتواجد في داخلها وهي الحاضنة، وهي منزل الروح والاستقرار الآمن وهنا ونحن معها حين نشرق مع الشمس نستبشر ونصغي لصوتنا فيها هي تعافينا إلى الأبد.

«الماضي والحاضر

اللحظات والوقت في ساعة الحياة».