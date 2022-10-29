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طلاق توم برادي وجيزيل بوندشن

طلاق توم برادي وجيزيل بوندشن
30 أكتوبر 2022 01:22

(أ ف ب) 

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أكد نجم كرة القدم الأميركية توم برادي وعارضة الأزياء البرازيلية الشهيرة جيزيل بوندشن عزمهما الطلاق، في انفراط لعقد ثنائي من بين الأشهر في الولايات المتحدة.
وكتب توم برادي البالغ 45 عاماً على «إنستجرام»: «بعد زواج استمر 13 عاماً اخترنا الطلاق، توصلنا إلى القرار رضائياً .. مع الامتنان للوقت الذي أمضيناه سوياً».. واصفاً الانفصال بالأمر «المؤلم».
وكتبت جيزيل بوندشن البالغة 42 عاماً أن قرار إنهاء الزواج ليس سهلاً البتة.. لكننا أصبحنا متباعدين، أشعر بالسعادة إزاء الوقت الذي أمضيناه سوياً.. وأتمنى الأفضل لتوم.
لوس أنجلوس

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