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مطاردة مثيرة بين سلطات استوكهولم وكوبرا هاربة

مطاردة مثيرة بين سلطات استوكهولم وكوبرا هاربة
30 أكتوبر 2022 01:22

استوكهولم (أ ف ب)

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على مدى أسبوع كامل، جرت فصول مطاردة مثيرة بين السلطات المحلية في مدينة استوكهولم السويدية وأفعى من نوع الكوبرا الملك نجحت في الفرار من حجرها في حديقة للحيوانات.. ولتحديد موقع الأفعى رش الموظّفون الدقيق ونصبوا فخاخاً لاصقة، كما استعانوا بكاميرات خاصة زودتهم بها السلطات الجمركية للتفتيش في نقاط خارجة عن متناولهم.. فيما أغلقت الحديقة قسم الزواحف بصفة مؤقتة.
وبدا الجمعة أن عملية البحث وصلت إلى خواتيمها السعيدة، إثر رصد الثعبان داخل جدار، لكنّ الجمارك السويدية كتبت في بيان عبر الشبكات الاجتماعية «حُدد موقع الأفعى، لكنها هربت مجدداً».

استوكهولم
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