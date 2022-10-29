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أحمد داش.. «هاملت من عزبة الصفيح»

أحمد داش.. «هاملت من عزبة الصفيح»
29 أكتوبر 2022 20:40

محمد قناوي (القاهرة) 

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اختار المخرج المصري أحمد فوزي صالح، الممثل الشاب أحمد داش لبطولة فيلمه الجديد «هاملت من عزبة الصفيح»، وقال صالح، إن العمل مقتبس من مسرحية شكسبير الشهيرة «هاملت»، لكن هنا تدور أحداثه في منطقة شعبية عشوائية، حول شخصية هاملت المعتدل، التي تجعله مختلفاً عمن حوله، حيث إن الشاب لديه معتقدات سلمية، فعندما يظهر له والده ويخبره بأن عمه هو من قتله ويطلب منه الانتقام، يضعه ذلك في مأزق لأنه يرفض القتل.
وأضاف صالح أنه عندما تقرر السلطات هدم الحي الذي يقطن به «هاملت» لإعادة بنائه، يرفض سكان الحي، إلا أن «هاملت» الوحيد الذي يوافق على القرار لأنه يراه فرصة للتطوير والتحديث، بينما يعتبره أهل الحي يقف ضد مصلحتهم، رغم أنه الشخص الوحيد الذي يفكر لمصلحتهم.
وأضاف صالح، أن مصير الجزء الثالث من مسلسل «الحرامي»، الذي قام بتأليفه وإخراجه، ما زال مجهولاً، وفي انتظار قرار شركة الإنتاج ومنصة «شاهد»، وأنه مستعد لكتابة المزيد من هذا العمل الناجح، خاصة أنه كان حلماً راوده لسنوات.

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