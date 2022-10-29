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لماذا تعتبر ولاية «نيفادا» الأميركية الأكثر إثارة للخوف؟

لماذا تعتبر ولاية «نيفادا» الأميركية الأكثر إثارة للخوف؟
29 أكتوبر 2022 18:03

تجمع ولاية نيفادا الأميركية صفات قد لا تتوفر في غيرها من الولايات الأميركية، إلى درجة أن تقرير وصفها بـ"الولاية الأكثر إخافة".
 
وقالت صحيفة "الصن" البريطانية إن ولاية نيفادا تحتضن القاعدة العسكرية التي يعتقد البعض أنها تحتوي مخلوقات فضائية، في البقعة المعروف بـ"المنطقة الـ51".

وليس هذا فحسب، إذ ساد الاعتقاد بأن الحكومة الأميركية تجرى تجارب خارج نطاق الطبيعة في هذه المنطقة المغلقة دوما.

وبدأ تقرير "الصن" بالإشارة إلى رحلة مجموعة إلى ولاية نيفادا الجنوبية، حيث أقام أعضاء المجموعة وعددهم 6 في فندق ببلدة بيوش.

وعاش أعضاء الفريق حالة من الرعب الفندق بعدما سمعوا وقع خطوات عالية في فندق في الليل صعودا وهبوطا وبعدها ساد الصمت، حتى ظنوا أنه "مسكون".

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وكانت تلك تجربة صعبة على المجموعة التي لم حرمت من النوم وشعر أفرادها بالصدمة، وفي اليوم التالي، أبلغهم مدير الفندق بأنهم وحدهم كانوا الضيوف فيه.

وعززت هذه التجربة الفكرة المخيفة عن ريف نيفادا، حيث مجموعة من المزارع ومدن التعدين المهجورة التي تفصل بينها طرق طويلة ومعزولة ومحاطة بالجبال والصحراء، مما يجعل المرور بها موحشا ومخيفا للبعض بخلاف بقية الولايات.

وبعيدا عن سحر مدينة لاس فيغاس، يمكن وصف ولاية نيفادا بأنها عاصمة الرحلات بالمركبات في الولايات المتحدة.

ونيفادا هي الولاية الأكثر جبلية في البر الرئيسي الأميركي، وفيها أيضا الحوض العظيم الذي يعد أكبر صحرا في البلاد، ويمتد في معظم أنحاء الولاية.

المصدر: وكالات
أميركا
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