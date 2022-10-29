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الإيقاع بكوبرا هاربة من حديقة حيوانات سويدية

الحديقة التي هربت منها الكوبرا
29 أكتوبر 2022 10:58

بعد حوالى أسبوع على فرارها اللافت من حجرها في حديقة حيوانات سويدية، نجحت أفعى من نوع الكوبرا الملك في الهرب مجدداً بعدما حدد طاقم الحديقة موقعها داخل جدار، على ما أعلنت السلطات.

وكان هذا الحيوان الزاحف الملقب بـ"سير فاس" ("السيد المصفر") قد فر السبت الفائت عبر أحد الأضواء المثبتة في قفصه بعد بضعة أيام فقط على وصوله إلى حديقة سكانسن للحيوانات في ستوكهولم.

وبعد فراره، أُطلق على الثعبان الهارب اسم "هوديني"، في إشارة إلى نجم فنون التخفي الأميركي المجري الشهير هاري هوديني.

وأغلقت حديقة الحيوانات قسم الزواحف بعد الفرار.

ولتحديد موقعه، رش الموظّفون الدقيق ونصبوا فخاخاً لاصقة. كما استعانوا بكاميرات خاصة زودتهم بها السلطات الجمركية للتفتيش في نقاط خارجة عن متناولهم. وبدا الجمعة أن عملية البحث وصلت إلى خواتيمها السعيدة إثر رصد الثعبان داخل جدار. لكنّ الجمارك السويدية كتبت في بيان عبر الشبكات الاجتماعية "حُدد موقع +سير فاس+، لكنه هرب مجددا"، من دون إعطاء تفاصيل إضافية.

وأضافت "بفضل عمل منهجي، حُدد أخيراً موقع +سير فاس+ في جدار داخلي قرب قفص الزواحف"، لكن الثعبان "نجح مجدداً الجمعة في الفرار".

وتستضيف حديقة الحيوانات أفاعي من نوع الكوبرا الملك منذ قرابة خمسة عشر عاماً، لكن الوافد الجديد لم يحتج سوى لبضعة أيام قبل أن يجد طريقة للفرار.

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المصدر: وكالات
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