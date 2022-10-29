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تصريح مفاجئ لترامب بعد استحواذ ماسك على «تويتر»

جانب من لقاء سابق بين ماسك وترامب
29 أكتوبر 2022 08:39

عبّر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن سروره لأنّ منصّة تويتر أصبحت الآن "في أيادٍ أمينة"، بعدما استحوذ الملياردير إيلون ماسك عليها.
وقال عبر شبكة "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي التابعة له، "أنا سعيد جدًا لأنّ تويتر أصبحت الآن في أيادٍ أمينة، ولن يديرها بعد الآن مجانين يساريون راديكاليون يكرهون بلدنا بالفعل". إلا أنّ الملياردير الجمهوري لم يذكر إن كان ينوي أن يستخدم مجددًا المنصّة التي كانت قد حظّرت حسابه بعد الهجوم على الكابيتول.
وأضاف رجل الأعمال السابق في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، "لا أعتقد أن تويتر يمكن أن تنجح من دوني".
وفي مايو، ألمح ماسك إلى عودة ترامب إلى تويتر، ما قد يثير ردود فعل كثيرة.
وقبل حظر حسابه، كان الرئيس الأميركي السابق يتوجه عبر تويتر، مباشرةً إلى متابعيه الذين كان يبلغ عددهم 88 مليونًا وكان يثير بشكل منتظم جدالات حامية.
إلا أنه اعتبر أن شبكة "تروث سوشال" تعمل بشكل "أفضل" من منصّة تويتر التي ينبغي بحسب قوله، أن "تعمل جاهدةً للتخلّص من كلّ الحسابات المزيّفة والروبوتات التي أضرّت بها كثيرًا".
وقال "أحب إيلون كثيرا، لكنني سأستمر في استخدام (تروث)".

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المصدر: وكالات
تويتر
شبكات التواصل
دونالد ترامب
شبكات التواصل الاجتماعي
إيلون ماسك
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