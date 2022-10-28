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كريم.. في «ملاهي» الأطفال

كريم.. في «ملاهي» الأطفال
29 أكتوبر 2022 00:52

علي عبد الرحمن (القاهرة) 

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يشارك كريم محمود عبدالعزيز في فيلم «شلبي»، ويجسد خلاله شخصية شاب سيئ الحظ يعمل في أحد الملاهي لألعاب الأطفال، وتجمعه علاقة عاطفية مع فتاة تمتلك فندقاً متواضعاً، وتمر علاقتهما بالعديد من المفارقات.
تدور الأحداث في إطار الكوميديا حول أحلام الشباب وطموحاتهم، ويشارك في بطولة العمل بيومي فؤاد، وحاتم صلاح، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.
وعلى الصعيد الدرامي، يستعد كريم لتصوير مشاهده في الجزء الثاني من مسلسل «البيت بيتي»، ويجسد شخصية شاب فقير يعمل سائقاً على حافلة أجرة، وتدور أحداثه في 10 حلقات متصلة في إطار التشويق والفانتازيا حول قصر ملعون تحدث به العديد من الأحداث المرعبة تجاه من يسكنه، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وإخراج خالد مرعي، ويشارك في بطولته مصطفى خاطر، وميرنا جميل.

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