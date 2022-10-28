آسر ياسين.. «نسيت كلمة السر»

سعيد ياسين (القاهرة)



يستعد آسر ياسين إلى خوض موسم دراما رمضان المقبل بمسلسل «نسيت كلمة السر»، ليواصل حضوره الرمضاني بعدما شارك العام الماضي في مسلسل «سوتس بالعربي».

العمل مأخوذ من رواية بالاسم نفسه للكاتب حسن كمال عن أحداث حقيقية، ويركز على قصة مجموعة من البشر مجتمعة في شخص، ولكنها لا تطابق شخصاً بعينه، حيث تتناول حياة بطل رياضي أصيب بمرض نادر يسمى «ALS»، وهي اختصار لـ«التصلب الجانبي الضموري».

ونفى فريق عمل المسلسل تمحور أحداثه حول قصة حياة لاعب كرة القدم الشهير بالنادي الأهلي ومنتخب مصر مؤمن زكريا، المصاب بمرض مشابه لمرض بطل الأحداث في المسلسل، وأكدوا أن الرواية تمت كتابتها قبل إصابة اللاعب بفترة طويلة، وأن التشابه يقتصر فقط على المرض النادر.

من ناحية أخرى، يشارك آسر في فيلمين جديدين، هما «شماريخ» مع أمينة خليل وإخراج عمرو سلامة، والجزء الثالث من «ولاد رزق» مع أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي ومحمد لطفي وكريم قاسم، ويجسد فيه شخصية «الشايب» الذي يقرر الانتقام من أولاد رزق بعدما أصبحوا مجرمين محترفين.