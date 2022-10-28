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احذري خلطات البشرة المنزلية

احذري خلطات البشرة المنزلية
29 أكتوبر 2022 00:50

القاهرة (الاتحاد)

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حذر خبراء الأمراض الجلدية السيدات من محاولة تجريب خلطات يدوية للعناية بالبشرة، مؤكدين أنه ليس كل ما هو مصنوع في المنزل من مكونات طبيعية جيداً ومفيداً.
وأوضح الخبراء أن مقشرات الوجه المصنوعة بالمنزل من البن أو المكسرات المطحونة قد تسبب ضرراً للجلد إذا لم تكن ناعمة بدرجة كافية، وإذا كانت البشرة معرضة لحب الشباب، يجب عدم استخدام المقشرات القوية، كما أن فرك الجلد الجاف يمكن أن يسبب ظهور البقع وعدم توحد لون البشرة والتهابها.
وفي حين تستخدم بعض الخلطات البيض النيئ، فإن الخبراء أوضحوا أنه يمكن أن يؤدي إلى ظهور بثور وندبات وحبوب بل ويساعد على حساسية الجلد.
 كما حذروا من إضافة الليمون إلى أي تركيبة خاصة بالبشرة، رغم أن عصير الليمون أحد أكثر المكونات شيوعاً في خلطات الوجه، حيث إنه يسبب تهيج البشرة وحساسيتها وقد يزيد من الحبوب.
ونقل موقع «India Express» الهندي عن الخبراء نصائحهم بعدم مزج العديد من المكونات والفواكه في الخلطات المختلفة، رغم أن أحدها قد يكون مفيداً وحده للبشرة، إلا أن تفاعل بعض المواد معاً يمكن أن يضر الجلد ويسبب تهيجه.

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