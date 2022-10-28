بالصور.. عرض لـ«أزياء الشيخوخة»

باريس (رويترز)

عرض أزياء غير معتاد شهدته العاصمة الفرنسية باريس، بطلاته عارضات مسنات تألقن في قطع مصممة بعناية لتناسب أعمارهن.

ونظمت العرض الذي حظي باهتمام إعلامي وجماهيري جمعية الإخوة الفقراء تحت شعار «نظرة أخرى للشيخوخة»، وصمم القطع التي ارتدتها العارضات طلاب قسم الأزياء في المعهد العالي للفنون التطبيقية بباريس.

وقالت ديزي سالمون، المشاركة في العرض والبالغة 90 عاماً: «جميل أن أعيش مثل هذا الحدث في هذه المرحلة العمرية، إنه أمر مثير حقاً، أنا مسرورة لوجودي هنا، وفخورة باهتمام الشباب. سوف أتذكر هذا لفترة طويلة».